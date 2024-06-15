Erdoğan yumuşamayı övdü Bahçeli ikiyüzlülük dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında birçok konuya değindi. Bu konulardan biri de yumuşama oldu.

Erdoğan yumuşama iklimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları “Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İKİYÜZLÜLÜK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan gibi mesajında yumuşamaya değinen Bahçeli “ikiyüzlülük” ifadesini geçirdi.

Bahçeli’nin mesajında “Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatındaki nefreti yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü utanç verici düzeylerdedir. Fitne fesat kışkırtıcılığıyla dava ve camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle yargılama ve terörize etmeye kalkanlar bedelini adalet ve millet nezdinde ağır ödeyecektir.” cümleleri yer aldı.

Ayrıca Bahçeli “Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir.“ dedi.

YUMUŞAMADA AKP- CHP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulunarak "Özgür Bey şu an CHP'de genel başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. " demişti.

Son zamanlarda AKP ve CHP arasında yumuşama sinyalleri verilirken, geçtiğimiz günlerde her iki partinin liderleri birbirlerini ziyaret etti.