Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) Ordu'da 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını paylaştı.

Bin 860 katılımcıyla yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından hangisine oy verecekleri soruldu.

Kararsızların oranı yüzde 7,4 olurken, "Sandığa gitmem" diyenlerin oranı yüzde 7,2 olarak kaydedildi.

YAVAŞ, ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

Kararsızlar dağıtıldığında ise Yavaş'ın oy oranının yüzde 52,5 olduğu Erdoğan'ın ise yüzde 47,5'te kaldığı görüldü.

AKP seçmeninin yüzde 95'i Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, CHP seçmeninin de yüzde 96,6'sı Yavaş'a oy vereceğini söyledi.

DEM SEÇMENİNİN TERCİHİ ERDOĞAN

MHP seçmeninin yüzde 73,6'sı Erdoğan yanıtını verirken, Yavaş diyenlerin oranı yüzde 16'da kaldı.

DEM seçmeninin oy tercihi yüzde 33,3 ile Erdoğan'dan yana olurken, Yavaş diyenlerin oranı da yüzde 16,7 oldu.

YRP seçmeninde Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30,8; Yavaş diyenlerin oranı yüzde 38,5 oldu.

Zafer Partisi'nde ise Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 87,5; Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 2,1 oldu.

ERDOĞAN'IN OYU ERİDİ

14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Erdoğan yüzde 62,16, Kılıçdaroğlu yüzde 32,45 oranında oy almıştı.

28 Mayıs'taki ikinci turda ise; Erdoğan yüzde 65,21 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 34,79 oy almıştı. Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerine göre oy kaybının yüzde 17,71 oldu.