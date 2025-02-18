Erdoğan, Zelenskiy ile Beştepe'de görüşüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri her yönüyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamında Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler de masada olacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

ZELENSKİY: GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYORUZ

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz" dedi.

ABD VE RUS HEYETLERİ BULUŞTU

Bir yandan gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Suudi Arabistan'da başlayan Ukraynasız Rusya-ABD heyeti görüşmelerinde.

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rus mevkidaşı Lavrov liderlik etti. Kremlin'den yapılan açıklamada kritik görüşmenin 4,5 saat sürdüğü belirtildi.

İNGİLİZ BASINI: KRİTİK GÖRÜŞME

İngiliz Daily Wrap Zelenskiy-Erdoğan görüşmesi için "Suudi Arabistan'daki barış görüşmeleri sırasında Ankara'ya kritik ziyaret" başlığı atarken şu ifadelere yer verdi: "Bu ziyaret, ABD ve Rusya’nın savaşın sona erdirilmesiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'da bir araya geleceği kritik bir döneme denk geliyor. Daha önce Ukrayna'daki çatışmada arabuluculuk teklifinde bulunan Türkiye, bir kez daha barış için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguluyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem Avrupa'nın hem de Türkiye’nin müzakerelere katılması gerektiğini belirtti. Ayrıca ateşkesin sağlanması ve uzun vadeli bir barış planının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Türkiye'yi iki kez ziyaret etti. Son ziyareti Mart 2024'te gerçekleşmişti. Zelenskiy, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek."