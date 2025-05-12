Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ile yapılması beklenen görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savaşın sona erdirilmesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının kilit ayrıntılarını görüştüm. Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım. Ateşkes ihtiyacı konusunda ortak bir görüşü paylaşıyoruz" dedi.



Ateşkesin sağlanmasının ardından gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. ABD ile sürekli temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben barışın sağlanması için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi.

