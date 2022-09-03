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Erdoğan’a ‘2023 seçimi’ temalı kurgusal gazete hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "2023 seçimi" temalı kurgusal gazete hediye edildi. "Büyük Türkiye kazandı" manşetli gazeteye ilişkin, AKP’li Osman Nuri Kabaktepe, "Haziran 2023 seçimlerinin olduğu pazar gününün ertesi günkü gazetesini bastık" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 00:57
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Erdoğan’a ‘2023 seçimi’ temalı kurgusal gazete hediye edildi

Erdoğan’a ‘2023 seçimi’ temalı kurgusal gazete hediye edildi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan’a konuşmasının sonunda AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından ‘2. Yüzyıl’ adında kurgusal gazete, çerçevelenmiş olarak hediye edildi. Gazetede ‘Büyük Türkiye kazandı’ manşeti yer aldı.

“SEÇİMLERİN ERTESİ GÜNÜNÜN GAZETESİNİ BASTIK”

Hediyeyi sahnede takdim eden Kabaktepe, “Haziran 2023 seçimlerinin olduğu pazar gününün ertesi günkü gazetesini bastık. Haziran 2023 2. Yüzyıl gazetesinin sürmanşeti: Başkan Erdoğan: Milletimize teşekkür ederim, büyük Türkiye kazandı. Türkiye, demokrasi sınavından başarıyla çıktı. Erdoğan'ın 16'ncı galibiyeti” diye konuştu.

CHP’DEN TEPKİ: MANŞETTEN ASPARAGAS

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, duruma tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manşetten asparagas. Dezenformasyon. Yalan haber. İkinci Yüzyıl gazetesi ne der bilmem. Ama bu asparagas ile sevinecekseniz, halk arasında durumunuza ‘ölmüşünüz de haberiniz yok’ derler” ifadelerini kullandı.

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ANZAVUR
3.09.2022 01:08
akp gitmeden türkiye asla kazanmayacak. yediler bitirdiler her şeyi.  
 
Sedat
3.09.2022 01:02
Evet 2.Yüzyılda TÜRKİYE kazanacak çünkü AKP kaybedecek.  
 
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