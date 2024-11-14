Erdoğan’a 4. Kez Cumhurbaşkanı, Öcalan’a milletvekili yolu

Gazeteci Hilal Köylü sordu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?”

Çok kızan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle yanıt verdi:

“Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!”

Konu; Terörün sonlanması için yeni çözüm süreci.

Öneren sahibi; Devlet Bahçeli.

Öneride ilk adım; Bebek katili ve İmralı canisi denilen terörist başı Öcalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi, DEM gurubunda PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması.

Çözüm sürecinde final önerisi: Öcalan’a umut hakkı verilerek af çıkartılması.

Bahçeli’nin önerilerin muhatabı: AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Gazeteci, Bahçeli’nin önerisinin muhatabı olan Erdoğan’a şöyle sordu:

"Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için umut hakkı gündemini açması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Erdoğan’ın Öcalan’a “Umut Hakkı” sorusuna verdiği çok açıklayıcı yanıt (!) şöyle:

“Evet, şöyle açalım…”

Soruyu soran gazeteci de ben de Türk milleti de bu yanıtın şifrelerini çözmek için o gün bugün şunları düşünüyor

Umut Hakkı çağrısına “evet” mi?

Öcalan’ın kapısını “şöyle açalım“ mı?

Önündeki kalabalığa “şöyle açalım“ mı?

Cumhur İttifakının kurucusu, Erdoğan’ın 2 kez cumhurbaşkanı seçilmesinin destekçisi ve Cumhurbaşkanlığı eş başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en önemli teröristine, 40 bin kişinin katiline umut hakkı diye “af” öneriyor.

22 yıldır tek başına iktidar olan Erdoğan sessiz kalıyor.

O halde ben de Erdoğan’a soruyorum:

Devlet Bahçeli ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?”

Erdoğan sessizliğini şöyle yorumlayabiliriz:

Sükut ikrardan gelir.

Sonuç; Erdoğan da Bahçeli ile aynı kanaatte.

O halde Umut Hakkı projesi için yapılması gereken şu:

Madem Bahçeli önerisinde geri adım atmadığını açıkladı.

O halde ileriye adım atsın.

Öcalan’ın meclise gelip DEM gurubunda konuşabilmesi için MHP, AKP, DSP ve Hüda Par milletvekilleri ortak bir yasa tasarısını Meclis Başkanlığına versinler.

Yasa tasarısına ilk üç imzayı, Devlet Bahçeli ile AKP milletvekilleri Hulusi Akar ve Süleyman Soylu atsın.

Bahçeli’nin terörist başına tarihi umut hakkı ile af önerisi AKP, MHP, DSP ve Hüda Par oyları ile yasalaşsın.

Yasada Öcalan için şu hüküm de mutlaka yer alsın:

Öcalan’a siyaset yasağı konulamaz…

Böylece Öcalan DEM Genel Başkanı olur.

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan birlikte yeni anayasa yaparlar.

AKP, MHP, DSP ve DEM oyları ile Meclis’te 360 barajını aşarak yeni anayasayı halk oylamasına sunarlar

Erdoğan’a 4. Kez Cumhurbaşkanı, Öcalan’a da milletvekili olma yolu açarlar.