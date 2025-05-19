Erdoğan’a 466 bin liralık pastırma! Milyonlarca kişi açlık sınırındayken… Yiyin efendiler yiyin...

Milyonlarca vatandaş 22 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında geçim derdini derinden hissediyor. Vatandaşı hali bu durumdayken AKP’deki pastırma ihalesi dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı ikinci oturumunda konuşan CHP’li Mustafa Çalıksoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kayseri’de satın alınan 466 bin liralık pastırmayı gündeme getirdi.

“ÇORUM OLSAYDIK LEBLEBİ VERECEKTİK”

Çalıksoy’a yanıt veren AKP’li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal 466 bin liralık pastırma alımını doğrulayarak, “Yapılan harcamaların tamamı esas ve usullere uygundur” şeklinde cevap verdi. Turhal, “Çorum olsaydık leblebi verecektik, Kayseri'deyiz pastırma veriyoruz arkadaşlar” çıkışı ise dikkat çeken sözler arasında yer aldı.

SUCUK PARTİSİDE KASADAN ÖDENMİŞ

Erdoğan’ın Kayseri ziyareti sırasında 250 kilodan fazla pastırma alındığı iddia ediliyor. Ayrıca Çalıksoy, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ında Kayseri ziyaretlerindeki masraflarının belediye kasasından ödendiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının eylül ayında sucuk partisiyle tepkilere neden olmuştu. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde yapılan mangalda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AKP'li Hulusi Akar'ın da olduğu kameraya yansımıştı. Tepkilere neden olan görüntülere ilişkin açıklama yapan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok." sözleriyle savunmuştu.