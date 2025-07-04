Erdoğan’a 55 bin, emekliye 2 bin 412 TL zam! Bu taksimi kurt yapmaz...

Memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapılma kararı alındı. Bu kararın ardından ortaya çıkan; "zammın yeterli olmadığı" konuşmalarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Mehmet Şimşek’in alacakları maaşlar dikkat çekti. Memurun 6 bin 677 lira, SGK emeklisinin ise 2 bin 412 lira ara zam alacak olmasının yanında Erdoğan ve Şimşek'in maaşlarına yapılacak zam oranı tepkiyle karşılandı.

BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ!

Emeklilere ve devlet büyüklerine yapılan maaş zamları arasındaki uçurum Necip Fazıl'ın ünlü şiirini hatırlattı. Yapılan zamdaki adaletsizliği net şekilde ifade eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman çeşitli vesilelerle dile getirdiği destan şiirinin ilgili dizeleri şöyle;

Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

TÜİK'ten emekli ve memura büyük darbe. Memurların net maaşı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyonu yüzde 16.67’de kaldı. Bu enflasyonla temmuzdan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 16.67 oranındaki zam kesinleşti. Yeni zamla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık geliri 55 bin 479 lira, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aylık geliri 51 bin 821 lira artacak. Temmuz zammından en düşük emeklinin payına ise sadece 2 bin 412 lira zam düştü.

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Memur ve memur emeklilerinin yüzde 15.57’lik zammının yüzde 10.07’si enflasyon farkından, yüzde 5’i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Bu zamla birlikte 42 bin 882 lir alan en düşük memurun maaşı (bekar, sendikalı) temmuz itibariyla 6 bin 677 TL zamla 49 bin 558 liraya çıktı. En düşük memur emeklisinin aylığı da 3 bin 47 lira artışla 22 bin 617 lira yükseldi, asgari ücreti geçti.

ASGARİ ÜCRETLİYE KURUŞ ZAM YOK

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yapılacak yüzde 16.67 zamla halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı 2 bin 412 lira artacak ve 16 bin 881 liraya çıkacak. Bu zammı yapmak için yeniden kanun çıkarılacak. Yeni zamla birlikte aylığı 18 bin 946 lira ve üzerinde olup asgari ücretin altında kalan tüm emekliler asgari ücreti geçmiş oldu.

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En düşük işçi emeklisinin dul eşinin aylığı 12 bin 542 lira, yetim evladının aylığı 4 bin 180 lira oldu. Milletvekillerinin dul eşi 111 bin 841 lira, yetim evladı 37 bin 281 lira aylık alacak. Asgari ücret zammı komisyonla belirlendiği için bu zamlardan asgari ücretliye kuruş bile düşmedi.

ERDOĞAN'IN MAAŞINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Bu yıl yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı maaşı, ‘TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlasına’ endekslenerek otomatik zamma dahil edilmişti. Yeni zamla Erdoğan’ın maaşı 252 bin 227 liraya çıktı. Böylece Erdoğan’ın toplam aylık geliri 55 bin 479 lira artarak 411 bin 800 lira oldu. Yeni zamla bakan maaşı 235 bin 527 TL oldu.