Erdoğan’a; Aptallık etme FETÖ’cüye; Teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri’ne 2. kez Başkan seçilen Donald Trump.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 3. kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan.

PKK uzantısı PYD/YPG’nin hamisi ve destekçisi olarak teröristlere milyonlarca dolar para ile 40 bin TIR silah yardımı yapan Trump.

Fethullah Gülen’e hamilik edip devlet içinde paralel yapı kurduran ve 15 Temmuz hain darbe girişimine Türkiye’yi muhatap eden Erdoğan

Sınır ötesi Barış Pınarı Askerî Harekâtını başlatan Erdoğan.

“Aptallık etme, gel anlaşalım” diyerek Erdoğan’a mektup yazan Trump.

Mektubu alır almaz askerî harekâtı durduran Erdoğan.

Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi vermeyen Trump.

Rusya’dan NATO kurallarına aykırı S-400 hava savunma sistemi alan Erdoğan.

Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkartan Trump.

Parası peşin ödenen ancak teslim alınması gereken 4 adet F-35 savaş uçağını alamayan Erdoğan.

Türkiye’nin F-16 savaş uçağı talebini savsaklayan ve birinci döneminde vermeyen Trump.

Tüm bunlara karşın 2. kez Başkan seçilen Trump’ı, “Dostum” diye tebrik eden Erdoğan.

Yerin dibine batsın dostluğu Trump’ın.

Yerin dibine batsın Erdoğan’a aptallık etme, FETÖ’cü kaçak Enes Kantar’ı malikânesindeki başkanlık galasına davet edip teşekkür eden Trump.

Yerin dibine batsın, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye silahları yani kılıçları ellerinde haykıran Teğmenlerimizi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç etmek isteyen zihniyet.

Yerin dibine batsın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kabristanı’nda Erdoğan’a tezahürat yaptıran zihniyet.

Yerin dibine batsın Öcalan’a af isteyenler.

Değerli okurlarım,

Yaklaşık 10 gün izin kullanmak için sizlerden müsaade rica ediyorum.

Sağlıklı güzel günler diliyorum.