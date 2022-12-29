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Babacan'dan Erdoğan'a zor soru: Bunların eline nasıl geçti bu para

Ali Babacan, milyonlarca insanın araba hayali bile kuramaz hale geldiğini ancak lüks araçların satış rekoru kırdığına dikkat çekerek Erdoğan'a "Bunların eline bu para nasıl geçti" diye sordu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 19:50
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Erdoğan'a Babacan'dan zor soru: Bunların eline nasıl geçti bu para

Babacan'dan Erdoğan'a zor soru: Bunların eline nasıl geçti bu para
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ülkedeki gelir adaletsizliğini ortaya döktü. Milyonlarca insanın araba almayı hayal bile edemez hale geldiğini belirten Babacan, lüks araçların ise satış rekorları kırdığını belirtti.

Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programında altılı masanın çalışmalarına ve olası adaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 

Milyonlarca insan 'Ömür boyu araba sahibi olamayacağı' hissiyle yaşarken lüks araçların satış rekorları kırdığına dikkat çeken Babacan, bu paranın nereden geldiğini sordu.

"ERDOĞAN FAİZ VE KUR FARKIYLA VERDİ"

Babacan kendi sorduğu soruya yine kendisi yanıt vererek, Erdoğan'ın topladığı vergiler ve gençlerin KYK'sından aldıklarıyla belirli bir azınlığın zengin edildiğini söyledi.

"BİRKAÇ YÜZ BİN KİŞİ ON BİN DOLARLIK ÇANTA, 5 BİN DOLARLIK TAKIM ELBİSE ALIYOR"

Ali Babacan'ın yayında yaptığı konuşma ve sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

"Lüks bir giyim markasının yöneticilerinden cirolarının geçen yıldan bu yana euro bazında yüzde 50 arttığını öğrendim. Milyonlarca insan hayat boyu araba sahibi olamam hissinde. Ev almak zaten imkânsız. Ama bir yandan da en lüks marka arabalar satış rekoru kırıyor. Birkaç yüz bin kişi on bin dolarlık çanta, 5 bin dolarlık takım elbise alıyor. Niye? Para bunların eline geçti? Sayın Erdoğan verdi. Nasıl verdi? Faizle ve kur farkıyla verdi."

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