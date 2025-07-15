Erdoğan’a bakanlığı kapatın talimatı! AKP’nin kurucu ismi ‘hizmet yok’ dedi… Ortam bir anda buz kesti...

AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının perde arkasını Sözcü gazetesi muhabiri Veli Toprak, aktardı. Toplantıya damga vuran olay ise Görme engelli parti kurucusu Lokman Ayva’nın Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef alarak, “Hizmet yok. Böyle bakanlık mı olur, kapatın daha iyi” dediği buna karşın Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “Kabinenin tek kadın bakanına böyle mi davranılır?” diyerek uyarıda bulundu.

İTTİFAK ORTAĞI KAFA KARIŞTIRDI

AKP tarafından her yıl yapılan Kızılcahamam Kampı, bu yılda yapıldı. Geçtiğimiz yerel seçimde 22 yıllık AKP iktidarının sona ermesi sonrası yapılan bu toplantının ise anlamı büyük oldu. Toplantı öncesi konuşma yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP-MHP ve DEM’in üçlü olarak yola devam edeceği sözleri kamp boyunca vekillerde kafa karışıklığına neden oldu. AKP’liler “İttifak ortağı mı olduk?’’ sorusunu yöneltirken, Erdoğan ve AKP’li yöneticiler ise “Sadece terörsüz Türkiye sürecinde üç parti birlikte yürüyecek” yanıtını verdi.

“KARIMIN KOCASI” GERİLİMİ

Kamp ise tartışmalara da sahne aldı. Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, “Karımın Kocası” tiyatro oyununu Erdoğan’a şikayet etti. Yaz, “Diyarbakır muhafazakar bir şehir. Böyle bir oyuna nasıl müsaade edilir?” şikayetini iletirken, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunun adını “Evlilik Komedisi” olarak değiştirip daha sonra da kaldırdıklarını paylaştı.

BAKANLIĞI KAPATIN TALEBİ

Görme engelli parti kurucusu olan Lokman Ayva ise Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef alan konuşması toplantıya damga vurdu. Bakanlığın çalışmalarını yetersiz bulan Ayva, “Hizmet yok. Böyle bakanlık mı olur, kapatın daha iyi” ifadelerini kullandı. Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Ayva’ya “Kabinenin tek kadın bakanına böyle mi davranılır?” diyerek tepki gösterdi.