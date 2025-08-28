Erdoğan'a beklemediği yerden darbe! Cumhurbaşkanı adaylığına o ismi düşünüyorlar

Kötü giden ekonomi, muhalif belediyelere gerçekleştirilen operasyonlar erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi. AKP’nin adayının Erdoğan olması beklenirken, iktidar destekçileri arasında Erdoğan’ın emekli olması gerektiği görüşüne sahip olanlarda var.

İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Yüksel Tokur, Erdoğan'a "emeklilik çağrısı" yaptı. Tokur, "Getirin adam gibi bir adam; kurtulun tek adamdan!" yazısında Erdoğan’ın yerine gelmesi gereken kişinin de Hakan Fidan olduğuna vurgu yaptı.

ERDOĞAN'A "EMEKLİLİK ÇAĞRISI" BEKLEMEDİĞİ YERDEN GELDİ

Okur, Akit'teki yazısına 'CHP'nin Erdoğan'ın çalışmasını engellemeye çalıştığı' iddiasıyla başlayan Yüksel Okur, önce Erdoğan'ın "Tek adam rejimi" ile Türkiye'yi yönetmediğini ve Anayasa'nın verdiği yetkileri kullandığını belirtirken, tek partili dönemi hatırlatması yaparak Mustafa Kemal Atatürk'e diktatör benzetmesi yapmaktan geri durmadı. Sonra 'aslında' Erdoğan'ın kalan ömründe emekliye ayrılmasını istediklerini yazdı.

Erdoğan'ın çok yorulduğunu, kendisine ve ailesine zaman ayırmasını istediklerini vurgulayan Okur, "körü körüne; 'O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun'" diyemediklerini ifade ederek akıllarındaki ismi de üstü kapalı açıkladı.

Erdoğan'ı "koca çınar" olarak nitelendiren Okur, "Yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir 'FİDAN' yetiştirmiştir!" diyerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Erdoğan'ın yerine istediklerini işaret etti.

Yüksel Okur'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Mutlak Monarşi, sınırsız yetki demek olan Tek adam rejimi; ya da, anayasal sınırlamalar olmaksızın mutlak güce sahip olduğu yönetim biçimi olan diktatörlük yakıştırması, anayasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde görevini yapmakta olan sayın Erdoğan’a uymamaktadır bilesiniz.

Yok, illa da diktatör arıyorsanız; ülkemizde 1946 yılına kadar olan döneme, dünyada da en son örneği Kuzey Kore’ye bakabilirsiniz.

Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!

Öyle sizin gibi körü körüne; “O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun” diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.

Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir “FİDAN” yetiştirmiştir!

Yani; o gidince “meydan bize kalacak” diye boşuna hayaller kurmayın!"