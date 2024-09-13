Erdoğan'a büyü açıklaması! Herkes bunu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a büyü açıklaması! Herkes bunu konuşuyor

Ömer Aktaşöz adlı cübbeli bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı büyü açıklaması dikkat çekti.

Ömer Aktaşöz isimli bir kişinin sosyal medyada yayımladığı açıklamalar, geniş bir ilgi ve tartışmalara yol açtı.

"Cumhurbaşkanı'na büyü yapılır mı" sorusuna verilen yanıtlarla dikkatleri Ömer Aktaşöz üzerine dikkat çekildi.

Aktaşöz, bu şekilde karşılık olarak, "Evet, büyü yapılabilir ancak bu tür durumlara karşı kendilerini koruyan hocaları ve danışmanları bulunan kişilerin var" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Bu açıklamalarının ardından Aktaşöz, dünya çapındaki ünlü devlet adamlarının da benzer şekilde büyücüler tarafından korunduğunu öne sürdü.

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Özellikle ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın, büyü ve mistik uygulamalardan koruma sağlamak amacıyla büyücülerle çalıştığını iddia etti.

Aktaşöz'ün bu açıklamaları, büyü ve mistisizm konusundaki geniş spektrumlu görüşlerin medyada daha fazla yer bulmasına neden olduğu ve bu çeşitlilik tartışmaları gündem oldu.

Bu açıklamalar, hem sosyal medya hem de genel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve büyüme ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiler hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

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