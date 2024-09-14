Erdoğan’a büyü yapılır mı? "İcazetli Hüddam Hocası"na sordular

Ücret karşılığında “büyü ve cinlerle” ilgili konularda insanlara yardımcı olduğunu iddia eden Ömer Aktaşöz isimli şahıs, kendisini "İcazetli Hüddam Hocası" (Manevi Bakım ve Tedavi Uzmanı) tanıtıyor.

Büyüler hakkında konuşarak sosyal medyada 30 bin takipçiye ulaşan Aktaşöz, “Cumhurbaşkanı’na büyü yapılabilir mi?” sorusunu cevapladı.

CUMHURBAŞKANINI BÜYÜDEN KORUYAN DİN ADAMLARI VAR

“Devlet büyüklerine de büyü yapılıyor” diyen Aktaşöz, “Ama devlet adamları bu işi bildikleri için kendilerini korumaya alıyorlar, özel koruma hocaları var. Sürekli okuyorlar. ABD Başkanı olsun, Rusya Başkanı olsun bunların kendilerini korumayla alakalı hocaları var. Bunlar büyücülerin korumasıyla korunuyorlar. Bizimkiler tabi Müslüman olan âlimler, Müslüman din padişahlarıyla koruma altına alınıyorlar” ifadelerini kullandı.

PARA İSTEMEM CAİZ

Kendisinden “büyü ve cinler” hakkında yardım isteyenlerden ücret almasının caiz olduğunu savunan Aktaşöz, fatura da kestiğini belirtti. Ücret istemesiyle ilgili gelen eleştirelere de hadis kaynaklarından Buhari’yi referans gösterdi:

“Mevlid’de Kur’an okumanın hükmü ayrıdır, tedavide Kur’an okumanın hükmü ayrıdır.”

İCAZETLİ HÜDDAM NEDİR?

Hüddam kelimesi Arapça "hademe" kökünden gelir ve "hizmet eden" anlamına gelir.

“İcazetli Hüddam” cinleri ve şeytanları kontrol ettiğini iddia eden kişilere deniliyor. Bu kişiler, “yetkili” bir isimden öğrenmiş olduklarını uyguladıklarını ileri sürüyor.