Erdoğan'a büyük darbe! Vatandaş sandığa yumruğunu vurdu. Anket sonuçları ortaya çıktı

Muhalefetin “erken seçim” çağrıları devam ederken, iktidar ise sandığa kapıyı kapamaya devam ediyor. Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri ise halkın nabzını ölçmeyi devam ettiriyor. Son muhatap ise gençler oldu.

ORC Araştırma’nın genç seçmenler üzerinde gerçekleştirdiği anket, siyasi eğilimleri ortaya koydu. ORC Araştırma şirketi, 17-29 yaş aralığında toplam 2 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, “en başarılı bulunan genel başkanları” sordu.

GENÇLERİN İLK TERCİHİ ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Gençlerin en “başarılı” bulduğu siyasi parti lideri yüzde 35,4 oy oranı ile CHP lideri Özgür Özel oldu.

ERDOĞAN İKİNCİ, BAHÇELİ ÜÇÜNCÜ

AKP lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 29,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Erdoğan’ı yüzde 15,8 oy oranı ile MHP lideri Devlet Bahçeli takip etti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU LİSTEDE YOK

Sıralamaya Yerli ve Milli Parti lideri Teoman mutlu ile Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu da girdi.

DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu listede yer almazken, DEM Parti Eş Genel Başkanları da ilk 10 sıralamasında yer almadı.

13-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette siyasi parti liderlerinin sıralaması şöyle:

MAHMUT ARIKAN

Saadet Partisi Genel Başkanı

%5,8

MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

%6,2

YAVUZ AĞIRALİOĞLU

Anahtar Parti Genel Başkanı

%6,7

FATİH ERBAKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

%8,1

TEOMAN MUTLU

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı

%9,2

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı

%10,9

ÜMİT ÖZDAĞ

Zafer Partisi Genel Başkanı

%11,2

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı

%15,8

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AK PARTİ Genel Başkanı

%29,4

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı

%35,4