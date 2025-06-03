Erdoğan'a en güvendiği partinin seçmeninden büyük darbe! Anket sonuçları ortaya çıktı

Köşe yazarı Ertuğrul Özkök, KONDA tarafından yapılan Mayıs ayı sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Cumhur ittifakının ortağı MHP'nin kitlesindeki davranış değişikliklerini kaleme aldı.

MHP TABANI ERDOĞAN'A TEPKİLİ

Konda araştırmasında, MHP ve AKP seçmeni ilk defa ayrışma sinyali verdiğini ifade eden Özkok, "Bugüne kadar birbirine çok yakın görüşlere sahip AKP ve MHP seçmeninde ilk defa ayrışma eğilimleri başlamış. Erdoğan'a oy vereceğim diyen MHP'li oranı mayısta 19 puan birden düşmüş. Geçen ay MHP seçmeninin yüzde 69’u Erdoğan’a oy vereceğim derken, Mayıs ayında bu oran yüzde 50’ye inmiş. MHP'de İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına inananların oranı yüzde 82’den yüzde 73’e inmiş. Erdoğan seçilirse Türkiye için kötü olur’ diyen MHP'liler 10 puan artarak yüzde 39'a çıkmış" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ZAMANI GELDİ

Erdoğan’ın bir daha seçilmesinin Türkiye için olumsuz olacağına inanan MHP’lilerin oranının mayısta yüzde 30'dan yüzde 39'a çıktığı bilgisini de veren Özkök, "19 Mart’ta İmamoğlu ve İstanbul’un seçilmiş ilçe belediyelerine karşı başlatılan Yargı darbesi Cumhurbaşkanlığı sistemi ve AKP açısından bir felakete doğru gidiyor. Artık parlamenter sisteme dönüşü konuşma zamanı geldi Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi Türkiye’ye uymadı. Halkın yüzde 70’i Parlamenter Sistemin daha iyi olduğuna inanıyor. Yani yeni bir anayasa yapılacaksa bunun bir numaralı maddesi Parlamenter sisteme dönüş olmalı" dedi.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN’IN 10 PUAN ÖNÜNDE

Anketin bir diğer dikkat çekici sonucu ise CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı oldu.

Katılımcılara yöneltilen “Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda İmamoğlu yüzde 40, Erdoğan ise yüzde 30 oy aldı.