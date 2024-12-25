Erdoğan'a en yakın isimdi… Bilal Erdoğan'ın şalvar hevesindeki sırrı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan Akif Beki’den Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı kızdıracak açıklamalar geldi.

Beki, Karar gazetesindeki köşe yazısında, şalvar giymek istediğini ancak giyemediğini belirten Bilal Erdoğan’ın "Dış görünüşüm, benim kültürüm değil. Batı'dan aldığımız kravat ve ceket. Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin" sözlerini değerlendirdi.

"ŞALVAR GİYMEK YASAK DEĞİL"

Bilal Erdoğan’ın şalvar giyememekten şikayet ettiğini vurgulayan Beki, “Kültür ve kimliğimizi giyim, kuşamda Batı'dan ayrışmakla tanımlıyor. Bu, eski ve aşılmış sandığımız bir tartışmaydı. Fes-şapka çatışması aşıldı, kravat modası bile geçmeye yüz tutuyor. Şalvar-pantolon çatışmasının hâlâ aşılmadığını görmek, çoğu kimseyi o yüzden şaşırttı” diye yazdı. Beki, şalvar giymenin yasak olmadığının ancak demode olduğunu vurguladı.

BİLAL ERDOĞAN İLE COLANİ'Yİ KARŞILAŞTIRDI

Gardırop gelenekçiliği veya muhafazakârlığının aşılabildiğini ifade eden Beki, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Colani’yi örnek gösterdi. Akif Beki, “Kâfir Batı'nın sembolü diye takım elbise ve kravat giymeyi sorun etmedi. Modadaki değişime direnmiyor, itikat meselesi görmüyor. Müslüman Doğu'yla Hristiyan Batı arasında sıkışıp kimlik bunalımına düşmemek için... İlla bağlamayla gitar, kanunla piyano, zurnayla trompet arasında bir tercihte mi bulunmamız gerekir?” değerlendirmesinde bulundu.

“Çağ değişti, kimlik karmaşamız ve argümanlarımız değişmedi” diyen Beki, şalvarın hala Müslümanlığın, pantolonunsa Hristiyanlığın sembolü olarak yorumlandığını belirtti.