Erdoğan'a eski başdanışmanından seçim tavsiyesi! 'Yoksa geçmiş olsun'

İlnur Çevik, Erdoğan'a “Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “başdanışmanı” olarak Beştepe’de 7 yıl görev yapan İlnur Çevik, T24'ten Nursun Erel'in sorularını yanıtladı.

Çevik, "Ben Kürt sorununu en ciddi çalışanlardan biriyim. Şu anda yaşananlar pek çözüme benzemiyor. Kürt insanı Türkiye’de birinci sınıf vatandaş olduğunu hissetmeli, eğer hissetmiyorsa, Kürt sorunu asla çözülmez" dedi.

2007’ye doğru AKP'nin zayıflama başladığını söyleyen Çevik, şöyle konuştu:

"İçerde pek çok olay oldu, Abdüllatif Şener istifa etti, Erkan Mumcu ile arkadaşları ayrıldı partiden, 'Başörtülü eşi varsa cumhurbaşkanı olamaz' lafı çıkarıldı, Meclis'te 367 olayı yaşandı. Parti bir anda çökme yoluna girdi. Laiklerle askerler, -biz bunu indiririz- dediler, 'E muhtarıyla filan hallederiz' dediler ama adam cesurdu, istifa etmedi, Anadolu insanının rüzgarını arkasına aldı, yüzde 36’lardaki oyunu yüzde 50’lere çıkarmayı başardı. Onun üstüne bir de partiyi kapatmak istediler, o daha beter etti durumu. Bunlar laik kesimin ve askerin ciddi kabahatidir."

İLNUR ÇEVİK: BÖYLE ÜLKE Mİ YÖNETİLİR?

"Ülke böyle mi yönetilir? Eğer sistem o çıktığında çöküyorsa, darmadağın oluyorsa orada sistem yok demektir" diyen Çevik, şunları ekledi:

"Bizlere düşen ödev, yeni kuşağa sağlam bir Türkiye vermektir. Torunlarını şu kadarcık seviyorsa sistemi rayına oturtacak kararı almalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil, bence gerçeği görüyor ama nasıl olabileceğini kafasında tartışıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah! Cumhurbaşkanının eskiden ufku görebildiği bir dönem vardı. Acaba şimdi görebiliyor mu? Ben ciddi şüphedeyim. Ülkede ciddi sıkıntı var, aslında kendisi bir vatanseverdir."