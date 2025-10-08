AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜRK ASKERİ GAZZE’DE OLACAK MI?

Erdoğan, “Türk askerlerinin Gazze’de olacak mı?” sorusuna "Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması” dedi.

“HALK BANKASI'NIN PROBLEMİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR”

Halk Bank davasına dair de konuşan Erdoğan, “Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde “Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir” dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“O KARE, GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR”

Erdoğan, CHP’nin yer almadığı resepsiyondaki görüntüye dair, “O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir” yorumunda bulundu.

“18 YAŞ ALTI KİŞİLERİN İŞLEDİĞİ CİNAYETLER YÜREĞİMİZİ YAKTI”

11. Yargı paketine dairde konuşan Erdoğan şunları dile getirdi:

“18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetler yüreğimizi yaktı, yakıyor. Çocuklarımızı terör örgütlerinin, suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız. Devlet olarak bu konuda topyekün bir mücadele içindeyiz. 11. Yargı Paketiyle cezalarda caydırıcılığı arttırıyoruz. Ama sadece ceza yetmez. Aileyi güçlendirmeden, eğitimi desteklemeden, sosyal dayanışmayı büyütmeden kalıcı çözüm olmaz. Yalnızca ceza ile, yalnızca eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle çözülemeyecek kadar komplike bir sorunla maalesef karşı karşıyayız. Ceza düzenlemelerinin yanı sıra yalnızlaşan, şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocukların suça bulaşmadan korunmasını önceleyen tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Yani suça bulaşan çocukların yanı sıra suça sürükleyen etkenlere de yoğunlaşmış durumdayız.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİ, HİÇ ENDİŞE ETMEYİN, GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR”

Enflasyonu da değerlendiren Erdoğan, “Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor” sözlerinde bulundu.

“AHMED ŞARA VE YÖNETİMİ DE BİZİMLE AYNI GÖRÜŞTE”

Şara yönetimiyle aynı görüşte olduklarını söyleyen Erdoğan, “Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Bunun aleyhine tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.