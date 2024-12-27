Erdoğan'a hakaretten yeniden tutuklandı! Asgari ücret mesajı yüzünden gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Asgari ücretin açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımına verilen bir cevap gündem oldu. Kadir İpek, Erdoğan'ın asgari ücretle alakalı bir paylaşımına küfür içerikli bir yanıt yazmıştı.

Erdoğan’ın paylaşımının altına cevap yazan kullanıcılardan biri olan Kadir İpek, sabah saatlerinde ifade vermesi için emniyete götürüldü. Erdoğan'ın paylaşımına küfürlü yanıt veren ve gözaltında ifadesi alınan Kadir İpek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Kadir İpek’in serbest kalmasına başsavcılık itiraz etti, İpek tekrardan gözaltına alındı. İpek, yapılan işlemlerden sonra bu kez tutuklandı.