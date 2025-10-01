Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. 2 ünlü anket şirketi VIP üyelerine gönderdi. "Gizli" ibaresi dikkat çekti

Türkiye’nin iki saygın anket şirketi KONDA ve Panorama’nın sadece VIP abonelerine özel, “gizli” ibareli seçim anketleri sızdı. Gazeteci Ertuğrul Özkök’ün duyurduğu sonuçlar, siyasi dengeleri sarsacak cinsten. Eylül ayına ait veriler, CHP’nin oy oranını yüzde 36,6’ya yükselterek yıllar sonra yüzde 40 bandına yaklaştığını gösteriyor. AKP ise yüzde 34,3 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 8,2, MHP yüzde 5,1, Zafer Partisi yüzde 4,3, YRP ve Anahtar Parti yüzde 2,7, İyi Parti ise yüzde 2,3 oy alıyor. Diğer partiler toplamda yüzde 3,7’de kalıyor.

Anketler, halkın belediye başkanlarına yönelik yargılamalar ve kayyum atamalarına tepkili olduğunu ortaya koyuyor. Halkın yüzde 60’ı yargılamaların siyasi olduğunu düşünürken, yüzde 54’ü kayyum kararlarını yanlış buluyor. Temmuz ayından bu yana yargılamaların hukuki olduğuna inananlar 2 puan azaldı. Panorama’nın anketinde kararsız oylar dağıtıldığında CHP’nin yükselişi dikkat çekiyor.

KONDA’nın 11 Eylül 2025’te abonelerine gönderdiği “gizli” analiz ise Cumhur İttifakı seçmeninde değişim sinyalleri veriyor. Araştırma, ittifak seçmeninin kendi içinde kutuplaştığını ve bir kısmının CHP ile Ekrem İmamoğlu’na kaydığını gösteriyor. Ancak her üç kişiden biri hâlâ Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na bağlı. Panorama’nın “ikinci tercih” sorusu ise AKP için alarm zilleri çaldırıyor.

“Başka partiye oy vermem” diyenler yüzde 38,9 ile başı çekerken, AKP yalnızca yüzde 3,9 ile altıncı sırada. MHP yüzde 13,9, CHP yüzde 7,1, İyi Parti yüzde 6,4, Zafer Partisi yüzde 6,3 tercih ediliyor. Özgür Özel’in genel başkanlık performansı ise CHP’deki yükselişi destekliyor. 31 Mart seçimlerindeki birinciliğini koruyan CHP, bu gidişle yüzde 40’ı zorlayabilir.