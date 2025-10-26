CHP'li belediyelere operasyonlar sürerken, İktidarın 'yeni anayasa' ve 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar ve maaş azlığı sebebiyle beli kırılan vatandaş ise erken seçim istiyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

CHP YİNE BİRİNCİ

ORC'nin son anketi ortalığı karıştırdı. 20-22 Ekim 2025 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştiren son seçim anketinde CHP oyların yüzde 31.2'sini alarak birinci çıktı. AKP ise oyların sadece yüzde 30'unu alarak ikinci sırada yer aldı.

DEM PARTİ, MHP'Yİ GEÇTİ

İki parti arasındaki fark yalnızca 1.2 puan olurken, DEM Parti’nin yüzde 8.2 ile MHP’yi geçmesi dikkat çekti. MHP yüzde 8’de kaldı. MHP bir önceki seçimde yüzde 10,07 oy almıştı.