Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu

HBS Araştırma Şirketi, Nisan 2025’te 3 bin 200 seçmenle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. “Kim Cumhurbaşkanı olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 50.9’u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret ederken, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35.3’lük destek aldı. Kararsızların oranı ise yüzde 13.8 olarak kaydedildi.

Siyasi otoritelere göre, anket, Türkiye’nin siyasi atmosferinde önemli bir değişim sinyali veriyor. Yavaş’ın, Erdoğan karşısında net bir farkla önde olması, muhalefetin 2028 seçimleri öncesi umutlarını artırıyor.

HBS’nin verilerine göre, Yavaş’ın halk nezdindeki popülaritesi, belediye başkanı olarak başarılı projeleri ve sakin üslubuyla güçleniyor. Öte yandan, Erdoğan’ın desteği, ekonomik sorunlar ve uzun süreli iktidarın yıpranma etkisiyle gerilemiş görünüyor.