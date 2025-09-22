Erdoğan’a hayatının şokunu yaşatacak anket! Saray’da “bavulu toplayıp gideriz” yorumları yapılıyor…

Siyasette yaşanan son gelişmeler, anket firmalarının araştırmalarına da yansımaya devam ediyor. Ulusal Araştırma'nın son anketinde Cumhurbaşkanlığı 1'inci tur anketinde tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a yüzde 11,8 fark atması dikkat çekti. Bu ankette çıkan sonuçlar ise Saray’da “bavulu toplayıp gideriz” yorumlarına neden oldu.

İMAMOĞLU'NA YARGI BASKISI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda tutuklunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na hem siyasetçilerden hem de vatandaştan büyük destek gelmişti. 16 milyona yakın kişi İmamoğlu’na adaylık için oy vermişti. Son günlerde İmamoğlu’na siyasi yasak istemiyle yargılandığı davalarda cezalar ise onanmaya başladı.

SON ANKETLERDE ETKİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

CHP kurultayı tartışmaları ve belediyelere yapılan operasyonların ardından son anketlerde ise farkın gittikçe açıldığı görüldü. Ulusal Araştırma'nın yaptığı Cumhurbaşkanlığı 1'inci tur anketinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı yüzde 11,8 farkla geride bıraktı.

FARK AÇILIYOR

Ayrıca ankette, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1. Tur Oy Eğilimi'ne göre, İmamoğlu, yüzde 38'lik oranla önde olduğu görülürken, Erdoğan’ın 28,7 ile takip ettiği görüldü.

Kararsızların dağıtılmasıyla farkın giderek açıldığı görüldü. İmamoğlu, Erdoğan'ın yüzde 11,8 puan önünde yer alması dikkat çekti. Öyle ki Saray’da bu anketin ardından “bavulu toplayıp gideriz” yorumlarının yapılmasına neden oldu.