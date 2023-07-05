Erdoğan'a "Hitler bıyığı" çizdiği için tutuklanan liseli genç tahliye edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir billboard'a 'Hitler bıyığı' çizerek hakaret ettiği iddiasıyla bir ay önce tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi, bugün serbest bırakıldı.

Erdoğan'a "Hitler bıyığı" çizdiği için tutuklanan liseli genç tahliye edildi

Halktv.com.tr'nin haberine göre, M. K. isimli lise öğrencisi için bugün verilen tahliye kararı sonrası ailesine kavuştu. Baba Caner K. ise konuyla ilgili olarak gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadıklarını söyledi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

28 Mayıs seçimlerinin ardından Mersin'de sokaklara asılan Erdoğan'ın afişlerine bıyık çizilmesi ve küfür yazılması üzerine polis harekete geçmişti.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek 16 yaşındaki M. K.'yi tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan lise öğrencisi, daha sonra adliyeye gönderilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından çocuğun tutuklanmasına karar verilmişti.

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