Erdoğan'a "Hitler bıyığı" çizdiği için tutuklanan liseli genç tahliye edildi

Halktv.com.tr'nin haberine göre, M. K. isimli lise öğrencisi için bugün verilen tahliye kararı sonrası ailesine kavuştu. Baba Caner K. ise konuyla ilgili olarak gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadıklarını söyledi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

28 Mayıs seçimlerinin ardından Mersin'de sokaklara asılan Erdoğan'ın afişlerine bıyık çizilmesi ve küfür yazılması üzerine polis harekete geçmişti.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek 16 yaşındaki M. K.'yi tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan lise öğrencisi, daha sonra adliyeye gönderilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından çocuğun tutuklanmasına karar verilmişti.