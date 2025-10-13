ORC’nin kadınların oy verme tercihlerini araştırdığı ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük oy kaynaklarından biri kaybediyor. Söz konusu araştırmaya göre kadınların yüzde 36,2’si bugün seçim olsa oylarını CHP’ye vereceklerini belirtirken AKP’ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 27,5’te kaldı.

ORC’nin Ekim ayı araştırmasına göre kadın seçmenlerin yüzde 6,3’ü oylarını MHP’ye vereceğini belirtirken, DEM Parti’ye oy verecek kadınların oranı ise yüzde 5,9 seviyesinde kaldı.

ORC’nin Ağustos ayında kadın seçmenler üzerinde yaptığı araştırmada ise CHP yüzde 35,2 ile birinci parti olmuştu. AKP’ye oy veren kadınların oranı ise yüzde 29,1’de kalmıştı. İki araştırma karşılaştırıldığında CHP’nin oylarının arttığı AKP’nin ise düştüğü görüldü.

ORC, “HALK GÜRSEL TEKİN’İ İSTİYOR” DEMİŞTİ

Kadın seçmenlerin CHP’yi tercih ettiğinin belirtildiği araştırmayı yapan ORC, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda bir araştırma sonucu yayınlamış ve vatandaşların İl Başkanlığı koltuğunda Gürsel Tekin’i görmek istediğini duyurmuştu. Söz konusu araştırmaya göre mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’i il başkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 67,2 olurken delegelerin oyları ile seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ise yüzde 32,8 seviyesinde kalmıştı.

AKP KADINLARI KAYBEDİYOR

2002 yılından bu yana ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük destekçileri arasında kadınlar yer alıyordu. Erdoğan’ın kadın seçmenler üzerinde büyük bir etkisi bulunurken AKP Kadın Kolları da özellikle seçim dönemlerinde oldukça aktif çalışarak, iktidarın devamında önemli rol oynamıştı.

ANAR Araştırma’nın 2010 yılında yaptığı bir araştırmaya göre kadın seçmenlerin yüzde 50,3’ü AKP’ye oy vereceğini belirtirken CHP’yi tercih edenlerin oranı ise yüzde 29,7’de kalmıştı. Geçen süreçte özellikle ekonomik kriz ve mülteciler meselesinin kadın seçmenlerin tercihinin CHP’ye kaymasına neden olduğu belirtiliyor. Öte yandan AKP’den CHP’ye geçen oyların büyük bir çoğunluğunun kadın seçmenler olduğu konuşuluyor.

AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın seçmenleri kaybetmesinin oy düşüşünde en büyük etken olduğu vurgulanıyor.