Erdoğan'a kendi mahallesinden şok itiraz! "Sokak köpeklerini bile..."

AKP’li Erdoğan, partisinin son grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel’i hedef alarak ‘telef’ imasında bulunmuştu. Erdoğan’ın sözlerine ise kendi mahallesinden olan Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’tan çarpıcı yorum geldi. Dilipak, “Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.

“TELEF” SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözleri gündeme damga vurmuştu. Bu sözlere CHP tarafından sert tepki gelmişti.

Özgür Özel, “Erdoğan Beni iyi dinle Erdoğan sen Ekrem İmamoğlu'nu telef edemezsin ama bu aziz millet Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamına getirecek.Sende hiç utanma kalmamış. Telef etmek hayvanlar için söylenir. Artık hayvanseverler buna da karşı çıkıyor diyor ki 'hayvanlarımız için telef oldu demeyelim hayvanlarımızı kaybettik diyelim.” demişti.

DİLİPAK: 'KİMİ İTLAF EDİYORSUNUZ'

Erdoğan’ın kendi mahallesinden de telef yorumu geldi. Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’ın CHP’yi hedef alan “telef olacaksınız” sözlerini değerlendirdi. Dilipak, şunları söyledi:

Abdurrahman Dilipak’ın yorumu şöyle:

“Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu. Kimi itlaf ediyorsunuz. Sokak köpeklerini bile itlaf edilmesi tartışılan bir ülkede olacak şey değil. Dil yaresi bazan onulmaz yaralar açar.”