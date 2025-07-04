Erdoğan'a komutanların görev süresini uzatma yetkisi! Teklif komisyondan geçti

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu teklif, kuvvet komutanlarının göre süresiyle ilgili Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

Buna göre; kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Yüksek Askeri Şura Kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.

Teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlayan muharip sınıfı general veya amiral olmak şartı aranacak.

Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 60 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı 75'e kadar artırılabilecek.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Kanun'da yapılan değişikliğe göre, hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlama şartı aranmayacak. Harp akademileri öğrenimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.