Erdoğan'a kötü haber geldi. Son hamlesinden flaş sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü programı dolayısı ile Bitlis’te bir konuşma yaptı. Uzun yıllardır ekonomi yargı ve bürokraside yaşanan sıkıntıların göz ardı edilmesinin ardından Cumhurbaşkanının kullandığı “Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır” vatandaşın gündemine oturdu.

Erdoğan’ın sözleri sonrasında hem kamuoyu araştırmacıları hem de vatandaşlar söz konusu ifadeler hakkında düşüncelerini açıkladı. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Direktörü Yüksel Genç, Cumhurbaşkanının sözlerine halkın inanmadığını ve sadece mevcut düzenden faydalanan bir kesiminin memnun olduğunu söylemenin mümkün olduğunu ve son yıllarda ekonomik nedenlere bağlı intiharların artış gösterdiğini kaydetti.

Yüksel Genç konuşmasının devamında ise henüz 10 ay önce yapılan araştırmada ekonomik krizin halkın yüzde 75,6’sını ‘Çok Kötü Etkiliyor’ sonucunu verdiği yüzde 46,7’sinin ise son bir yıl içinde hanesinde işsiz kalan bir kişi olduğunu açıkladı.

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“AKP SADECE SAYISAL OLARAK YENİLMEDİ”

Bulgu Araştırma kurucusu Semih Turan ise geride bırakılan yerel seçimlerden sonra iktidarın tüm kimyasının bozulduğunu ve 22 yıl sonra tabanlarında büyük bir kırılma yaşandığını belirterek: Ülkenin yüzde 95’inde oy kaybı yaşandı. Sonrasında her ay yapılan araştırmalarda bırakın toparlanmayı, 31 Mart seçimlerinde aldıkları oyları dahi koruyamadıklarını aksine o oranlarda da geriye gidişi gördüler.” İfadelerini kullandı.

“BİZ NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYORUZ”

Yoksulluk geride kaldı sözlerinin ana muhatabı vatandaşlar da Erdoğan’ın sözlerine hayli tepki göstererek “Ne diyelim? Konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar boğulduk. Binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede yokluk ve yoksulluk geride kalmış?” ifadelerini kullandı.

“YOKSULLUK DİZ BOYU”

Konu hakkında görüşlerini paylaşan bir başka vatandaş hiçbir şey alamadıklarını ve yoksulluğun diz boyu olduğunu ifade etti: “Binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede geride kalmış? Hiçbir şey alamıyorum. Geçinemiyoruz. İşte yok, para da yok. Alım gücümüz yok. Pazara geliyoruz dolanıp gidiyoruz”