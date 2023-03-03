Erdoğan'a kötü haberi İslamcı yazar verdi

Milli Gazete'nin haberine göre, yazar Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde 14 Mayıs tarihindeki olası seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdurrahman Dilipak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalacağını savunarak, önümüzdeki seçimlerin çok tartışılacağını söyledi. Dilipak, “Şimdi, seçimden söz ediliyor. Bu seçim çok tartışılacak. Deprem olan on-on iki ilde kayıplar yanında göç sebebi ile sorunlu bir seçim olacak. Dahası sağlıklı bir seçim kampanyası yapılamayacak.” dedi.

“Dilerim siyasetin diline öfke hakim olmaz.” diye Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, “Kaybeden taraf seçim sonucunu tartışmaya açacak. Görünen o ki, Cumhurbaşkanlığı 2. Tura kalacak. Cumhurbaşkanlığı bir ittifaka, Parlamento çoğunluğu öteki ittifakın eline geçerse nasıl olacak bu iş. Bu ülkeye yazık değil mi, İlk seçim Mayıs, 2. Tur Haziran deyin, yemin edip göreve başlamaları Temmuz. 9 ay sonra yerel yönetim seçimleri. İster misiniz o seçimde ülke bir daha genel seçimlere gitsin.” değerlendirmesinde bulundu.

"...BAŞKA ÜLKE VAR MI"

Abdurrahman Dilipak, şöyle devam etti:

“Dünyada acaba Türkiye kadar “yaralı, 2.sınıf bir demokrasiye” bu kadar ağır bedel ödeyen başka kaç ülke vardır. Görüyorsunuz, siyaset bizde sulh etme değil, kavga sebebi. Sorun çözmüyor, yasaması da, yargısı da, yürütmesi de, siyasetin ele geçirdiği Media’sı, STK’sı, sermayesi sorun üretiyor.

14 Mayıs'ta seçim olacaksa, adaylar ön seçimle değil, merkez yoklaması ile yapılır, kampanya yapmak için zaman yok. Tv, Sosyal media üzerinden ne kadar olabilirse. Bir de kasetler, dosyalar, söylentiler, komploların bini bir para olacak. Yazılı basın ve Tv eski gücünde değil. Troller de inandırıcı değil. Hepsi keskin sirke ve kendi küplerine zarar vermeye başladı. Siyaset piyasası komplolara açık hale gelecektir.

“ALLAH ONLARIN BELASINI VERSİN”

Bu süreçte, kim haktan ve adaletten sapar da, “ben kazanayım” diye ölçüyü-tartıyı doğru tutmak, iftira ve yalan haberlerle, insanları kandırmaya çalışırsa Allah onların belasını versin. Kamuoyu araştırması yapan şirketler, gerçekleri gizler, toplum mühendisliğine soyunup, gerçekleri herhangi bir sebeple tahrif ederlerse, Allah onların belasını versin.

Unutmamak gerekir ki, cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. İyi niyetleri kendilerini kurtarmaya yetmez, bu gibi durumlarda. Zaten Allah onların belalarını vereceğini söylüyor.

"MASİYETTE İTAAT YOKTUR"

Yalancı, media tetikçisi, kalemini kiralayan gazeteci için de aynı temennide bulunuyorum. Gazeteci dediğin Hakk'ın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacaktır. Bakın masiyette itaat yoktur.

Aşağılık, şeref ve haysiyet, ahlak yoksunu, 10 Emir kriterlerine uygun aday seçmeyen, aday gösteren, o adaya oy veren, o kişiye vekalet vermiş olur. Onun kazancına ortak olmaz, ama onun günahına ortak olur!

Yalan ve yanlışa ortak olan, onlara yardım eden, sessiz kalan, yanlışı yapanla birlikte müştereken ve müteselsilen cezalandırılır. Allah öyle buyurdu: “Bir topluluğa olan düşmanlığınızı sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin” Bu kural, sonuçları itibarı ile sizin aleyhinize de olacak olsa bu böyledir.

"ZALİME KARŞI OLSUNLAR"

Seçmenler adil şahitler olsunlar. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olsunlar. Ehliyet ve liyakat sahiplerini tercih etsinler. Ehliyet ve liyakat Nas’dır.

Seçmenler, Münafıklardan, Münkirlerden, Fasıklardan, Mütrefinlerden, Müstekbirlerden, Cahillerden, zalimlerden uzak dursunlar. Kim ki bunlara oy verirse Allah onları onlarla birlikte haşretsin, Onları onların başına musallat etsin. Onları iki cihanda rezil ve rüsvay etsin. (Melekler amin desin) . Siz de amin deyin.

Bu hesaba göre seçimin 3. Haftası Ramazan bayramı. Ramazan'da bir kez daha teyit ve tecdit ettiğiniz gibi Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. Kadir’in kadri (Kadir gecesinin maneviyatı) rehberiniz olsun ve ”Şeytan ve onun dostu ins’in Şeytanları bizleri Allah’la aldatmasın.” Sakın rüşvetçi, torpil yapan, ihaleye fesat karıştıran, fahşaya sapan, müstekbirlere, cahillere, zalimlere meyletmeyin, sonra onları yakacak ateş sizi de yakar!”