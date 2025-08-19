Erdoğan'a kritik telefon!

Düzenleme: Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

