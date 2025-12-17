CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak istendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında, henüz daha yolun başındaykenki mal varlığını açıkladığım için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmam isteniyor.

'BİR ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI OLUP DA...'

Ayrıca cezanın bir kat daha artırılması talep ediliyor. Demek ki neymiş? Açıkladığım bu mal varlığı bilgisi doğruymuş! Bir ülkede Cumhurbaşkanı olup da, hala daha geçmişteki mal varlığını saklamaya çalışmak nedir? Pes!" ifadesini kullandı.