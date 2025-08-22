Erdoğan'a memleketi Rize'den soğuk duş!

Anket şirketleri gündemdeki gelişmeler üzerine vatandaşlara sorular yönelterek nabız yoklamaya devam ediyor. 2024 yerel seçimlerden itibaren oy oranı sıralamasında ikinciliğe düşen AKP'nin oylarında gerileme devam ediyor.

ORC Araştırma, son anketinde katılımcılara, "Bu pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

ERDOĞAN'A MEMLEKETİNDE SOĞUK DUŞ

16-20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 940 katılımcıyla yapılan çalışmada, AKP'nin 2 yılda 10 puan kaybetmesi dikkat çekti.

2023 genel seçimlerinde Rize'de yüzde 53.4 oy alan AKP'nin oyu son ankette 10 puan gerileyerek yüzde 43.9'a düştü.

2023 genel seçimlerde Rize'de yüzde 21.46 oy alan CHP'nin ise son ankette oyunu yüzde 23.02'ye yükseldiği görüldü.

AKP İSTANBUL'DA 5 PUAN KAYBETTİ

2023 Genel Seçimlerinde AKP İstanbul'da yüzde 36.06 oranında oy alarak birinci sıraya yerleşmişti. Yapılan son ankette ise AKP'nin İstanbul'da yüzde 31.7 oranına oyla 5 puan kaybettiği görüldü. CHP ise 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul'da yüzde 28.33 oranında oyla ikinci sıradaydı. Son ankette CHP'nin yüzde 31.07 oran ile birinci sırayı AKP'nin elinden aldı.