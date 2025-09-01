Erdoğan’a neden tepki göstermedin Özgür Özel?

1930 – Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü (Hindistan)

Mahatma Gandhi, İngilizlerin tuz tekeline karşı 400 kilometrelik “Tuz Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Şiddetsiz direnişin en büyük örneklerinden biri olan bu yürüyüş, Hindistan’ın bağımsızlık sürecinde dönüm noktası oldu.

Küçük bir bireysel eylem, dev bir imparatorluğu zorladı.

1956 – Budapeşte Ayaklanması (Macaristan)

Sovyet tankları Budapeşte’ye girdiğinde gençler, öğrenciler ve halk tankların önüne çıkarak direndi. Molotof kokteylleriyle tanklara saldıran öğrenciler ve tankların önünde öldürülen gençler, özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldi.

1961 – Berlin Duvarı’ndan Kaçış (Almanya)

Doğu Alman askeri Conrad Schumann, Berlin Duvarı’nın inşa sürecinde dikenli tellerin üzerinden Batı Berlin’e atladı. Fotoğrafı tüm dünyaya yayıldı ve soğuk savaşın en sembolik karelerinden biri olarak tarihe geçti.

1965 – Selma Köprüsü Yürüyüşü (ABD)

ABD’de siyahların sivil haklar mücadelesinde Martin Luther King önderliğinde düzenlenen yürüyüş polis şiddetine rağmen Selma’daki köprüde devam etti. 'Bloody Sunday' olarak tarihe geçen bu gün, eşitlik mücadelesinin simgesi oldu.

1968 – Prag Baharı (Çekoslovakya)

Sovyet işgaline karşı Prag halkı, tankların önüne geçti. Ellerinde Çek bayraklarıyla tankların namlularını kapatan gençler ve kadınlar, özgürlük arayışının sembolü oldu.

1989 – Tiananmen Meydanı “Tank Man” (Çin)

Tiananmen Meydanı olaylarının ertesi günü, kimliği belirsiz bir genç Pekin’de tankların önüne geçerek geçişlerini durdurdu. “Tank Man” adıyla bilinen bu kare, dünya tarihinin en güçlü bireysel direniş sembollerinden biri oldu.

1991 – Yeltsin’in Tankın Üzerine Çıkışı (SSCB)

19 Ağustos 1991’de Moskova’daki darbe girişimi sırasında Boris Yeltsin, Rusya Parlamentosu önünde bir tankın üzerine çıkarak halka hitap etti. Bu an, SSCB’nin çözülüşünü hızlandıran en kritik simgelerden biri olarak tarihe geçti.

2011 – Tahrir Meydanı (Mısır)

Arap Baharı sırasında Kahire’de binlerce kişi meydanlara çıktı. Halk, tankların üzerine çıkarak protesto yaptı. Bu görüntüler, otoriter rejime karşı halkın cesaretinin sembolü haline geldi.

2017 – Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü (Türkiye)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017’de Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometre yürüdü.

“Adalet Yürüyüşü” ile dünya siyaset tarihinde barışçıl direniş örneklerinden birini verdi.

30 Ağustos töreninde şeref defterini imzalayıp çıkan Recep Tayyip Erdoğan’a özel izin ile avluya alınan AKP’li özel ekip şu sloganları attı:

"Recep Tayyip Erdoğan"

"Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan"

"Reis"

Ana Muhalefet Lideri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir adım arkasındaydı.

Miting alanlarında Erdoğan’a meydan okuyan Özel’e soruyorum;

Erdoğan’ın yanına giderek neden tek kelime ile etmedin?

Neden suskun kaldın?

Neden o güruhun önüne gidip tepki göstermedin?

Erdoğan’ın her Anıtkabir ziyaretinde yaşanan bu olaya karşı neden sessiz kaldın?

Yaşanan anlık olaylara karşı anında tepki vermeli Atatürk’ün manevi şahsiyetine o an sahip çıkmalıydın Özgür Özel.

Ah keşke Erdoğan’a bir çift söz söyleseydin.

29 Ekim var, 10 Kasım var sırada.

Haydi Özgür Özel;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini AKP kongresine çevirenlere de çevrilmesine izin veren Erdoğan’a tepkini bu törenlerde ortaya koy.

İlaveten şerefli Türk subaylarını şerefli Türk polisleri tarafından aranmasına da şiddetle tepki göster.