Erdoğan'a net mesaj: Artık bir kenara çekilmeli! AKP'de 22 yıl görev almıştı

Erken seçim gündemine dair tartışmalar sürerken gözler partilerin açıklayacağı adaylarda. AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday gösterip göstermeyeceği merak konusu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde yeniden aday olma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

TELE1 TV’ye konuk olan Babacan, Erdoğan’ın anayasal sınırları zorlamaması gerektiğini belirterek, "Bir daha aday olması hukuken mümkün değil, artık bir kenara çekilmeli ve başkalarının önünü açmalı" ifadelerini kullandı.

Babacan, erken seçim tartışmaları üzerinden yapılan anayasal hesaplara da karşı olduklarını vurgulayarak, “Sadece Erdoğan’ın adaylığını sağlamak için seçim tarihini öne çekmeye karşıyız. Çünkü bu, temel yönetim ilkelerini ve hukuki gerçekliği bozmak anlamına gelir. Türkiye’nin en büyük sorunu hukuksuzluk ve ilkesizliktir” dedi.

'ÜÇ DEĞİL, DÖRDÜNCÜ KEZ ADAY OLACAK'

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü dönem değil, dördüncü kez aday olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan’ın bir daha aday olması hukuki olarak mümkün değil. Eğer aday olursa, bu dördüncü dönemi olacak. Artık bir kenara çekilmeli, başkalarının önünü açmalı. Kendisine yakışan da bu olur diye düşünüyorum. Çünkü nereye kadar? Nereye kadar?..”