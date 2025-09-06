Erdoğan'a ölüm kederi yaptıracak 2 anket! "Vatandaş aç" sözlerine aldırış etmedi...

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonların ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar sonrası pek çok anketlerde CHP üstünlüğünü götürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan seslenerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. AKP’li milletvekillerinin “sokakta her vatandaş bize ‘açız… Geçinemiyoruz… Bunun için mi size oy verdik… Palavralara artık karnımız doydu. Size bizden oy yok” sözlerine kulaklarını tıkayan Erdoğan son 2 ankette hem İmamoğlu’ndan hem de Yavaş’tan büyük fark yediği görüldü.

ERDOĞAN 2 ANKETTE FARK YEDİ

Özdemir Araştırma’nın son anketinde muhalefetteki iki adayında Erdoğan’a tarihi fark attığı görüldü. İmamoğlu, Erdoğan karşısında 10 puanı aşan farka ulaşırken, Mansur Yavaş’ın da Erdoğan’ı 10 puanla geçtiği görüldü.

“Bu hafta sonu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olsa, oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunda katılımcıların yüzde 45,1 ‘İmamoğlu’ derken yüzde 37,5 ‘Erdoğan’ oy verdi.

Ekrem İmamoğlu: %45,1

Recep Tayyip Erdoğan: %37,5

Oy kullanmam: %14,4

Cevap vermek istemeyenler: %3,0

İmamoğlu’nun diploma iptali ve 6 davadan siyasi yasak talep edilirken, aday olamaması durumunda en güçlü adaylardan biri olan Mansur Yavaş da Erdoğan’a fark atıyor. Yavaş, yüzde 47,0 oy alırken, Erdoğan, yüzde 37,7 oy alarak arkadan takip ediyor.

Mansur Yavaş: %47,0

Recep Tayyip Erdoğan: %37,7

Oy kullanmam: %12,2

Söylemek istemiyorum: %3,1