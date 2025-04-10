Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar

ORC Araştırma’nın 17-29 yaş arası gençlerle yaptığı anket, CHP’nin liderliğini, AKP’nin gerileyişini ve MHP’nin baraj altında kalışını ortaya koydu. Genç neslin siyasi tercihleri dikkat çekiyor.

ORC Araştırma, 03-07 Nisan 2025 tarihleri arasında 28 ilde, 17-29 yaş arası 2.650 gençle çarpıcı bir anket gerçekleştirdi. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye’nin siyasi dengelerinde gençlerin etkisini gözler önüne serdi.

Ankete göre, CHP yüzde 27,5’lik oy oranıyla ilk sırayı alırken, AKP yüzde 20,6 ile ikinci parti konumuna geriledi. Aradaki 6,9 puanlık fark, iktidar partisinin gençler nezdindeki desteğinin azaldığını gösteriyor.

MHP ise ankette büyük bir sürprizle karşılaştı. Yüzde 6,5 oy alan parti, yüzde 7’lik seçim barajını aşamayarak Meclis dışı kaldı. Yakın zamanda kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için “Meclis’te konuşsun” önerisiyle başlattığı tartışmalar, genç seçmenler arasında beklenen ilgiyi uyandırmamış görünüyor. Öte yandan, DEM Parti yüzde 8,5 ile barajı aşarak dördüncü sıraya yerleşti.

Zafer Partisi, Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklu olmasına rağmen yüzde 11 oy oranıyla üçüncü parti oldu. Özdağ, Antalya’daki konuşmasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçlamalarıyla 21 Ocak’ta cezaevine gönderilmişti.

Bu durum, partisinin gençler arasındaki yükselişini engelleyemedi. Yeniden Refah Partisi yüzde 5,5, Saadet Partisi yüzde 4,9, İYİ Parti ise yüzde 4,2 oy aldı. TİP yüzde 3,6, BBP yüzde 2,5 ve Yeni Milli Parti yüzde 2,1 ile dikkat çeken diğer partiler arasında yer aldı.

Anket, gençlerin siyasi tercihlerinin geleneksel dengeleri sarsabileceğini ortaya koyuyor. CHP’nin yükselişi, AKP’nin kan kaybı ve MHP’nin baraj sorunu, önümüzdeki seçimler öncesi tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.