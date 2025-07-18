Erdoğan'a seçmenlerden büyük darbe! Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a seçmenlerden büyük darbe! Kimse bunu beklemiyordu

Özdemir Araştırma Şirketi, 7-11 Temmuz tarihleri arasında 31 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündem Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Özdemir Araştırma Şirketi, 7-11 Temmuz tarihleri arasında, olası bir erken seçim için halkın nabzını yokladı. 2 bin kişiyle gerçekleştirilen anket sonucunda CHP, yüzde 32,9'luk oranla Türkiye'nin birinci partisi oldu. AKP ise oy kaybı yaşayarak yüzde 31,1 seviyesinde kaldı.

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"SEÇMENLER ERDOĞAN'A OY VERMEM DİYOR"

Öte yandan şirket, seçmenlere, aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip vermeyeceklerini sordu. Yapılan ankete göre "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin sayısı "yüzde 41,8" oranında kalırken, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin sayısı ise "yüzde 59,2" seviyesinde oldu.

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