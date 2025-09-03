Erdoğan'a soğuk duş yaptıracak anket! 2 rakibine de kaybettiriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan CHP'ye operasyonlar devam ediyor.

CHP İstanbul İl kongresinin iptali nedeniyle dün mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin getirildi. Bu gelişmelerden sonra dikkat çeken anket yayınlandı.

SER-AR Araştırma tarafından 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında 26 ilde (Nuts-2) 2100 seçmenle CATI (Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen anket, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

%95 güven aralığı ve ±%1,95 hata payıyla yapılan ankete göre, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.

Ankette iki farklı senaryo değerlendirildi. İlk senaryoda Ekrem İmamoğlu %44,5 oy oranıyla liderliği alırken, Recep Tayyip Erdoğan %41,9’da kaldı.

AKP içinde büyük ses getirecek anket! Sonuçlar ortaya çıktı

İkinci senaryoda ise Mansur Yavaş %46,9 ile en yüksek oy oranını elde ederken, Erdoğan %40,9 oy aldı. Bu sonuçlar, Erdoğan’ın geleneksel desteğinde bir gerileme olabileceğini gösterirken, İmamoğlu ve Yavaş’ın yükselen popülaritesine işaret etti.

Anket, Türkiye’nin siyasi atmosferinde önemli bir tablo sunarken, sosyal medyada, özellikle X platformunda geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar arasında farklı görüşler öne çıkarken, bazıları Erdoğan’ın hala güçlü bir aday olduğunu savunurken, diğerleri İmamoğlu ve Yavaş’ın yükselişini vurguladı.

Anketteki kalan oy oranlarının dağılımı ise merak konusu oldu.