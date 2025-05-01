Erdoğan'a şok üstüne şok yaşatacak anket! Saray'da ölüm kaderi yaptıracak sonuçlar...

Panorama Araştırma Şirketi’nin son anketinde hem gençler hem de dar gelirli gruptan Erdoğan’a kötü haber geldi. Gençlerin yüzde 60’ı CHP’yi tercih ederken, artık dar gelirlilerden en fazla olan parti konumunu AKP, CHP’ye kaybettiği belirtildi.

İMAMOĞLU’NUN OY ORANI 6 PUAN ARTTI

Ünlü yazar Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında 19 Mart sonrası siyasi manzarayı halkın nasıl okuduğuna ilişkin ilk anket verisini paylaştı. Panorama’nın sonuçlarına ilişkin verileri paylaşan Özkök, “Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz” sorusuna verilen cevapta İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseldiğini söyledi. İlginç olanı ise Erdoğan’da da yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardığını söyledi.

GENÇLER ‘CHP’ DİYOR

Şubat ayından bu yana CHP’nin oyu 6 puan arttığını belirten Özkök, CHP oylarının yüzde 30’a geldiğini söyledi. AKP oyları da 3 puan artarak yüzde 27 düzeyine geldiği Özkök belirtti. Özkök ankette Erdoğan’a kötü haberi verdi. Özkök gençlerde farkın 1’e 3’e çıktığını söyleyerek, “2023’de oy kullanmayan ve 2028’de kullanacak olan gençler arasında CHP’nin oyu 1’e 3 farkı açmış durumda. Yani bu yaş grubundaki yeni seçmenin yüzde 20’si AKP derken yüzde 60’ı CHP diyor” dedi.

DAR GELİRLİLERDEN ARTIK AKP OY KAYBEDİYOR

Panorama Araştırma şirketi Genel Müdürü Osman Sert, ankete ilişkin Özkök’e konuştu. Sert, dar gelirli ve düşük eğitim seviyesindeki grubun oy oranında CHP’nin AKP’yi geçtiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:

“Ama en en çarpıcı sonuç “düşük eğitim seviyesindeki seçmenden” gelen değişim sinyali. Panorama Araştırma şirketi Genel Müdürü Osman Sert bu eğilimi şöyle açıklıyor: Ak Parti ve CHP arasındaki oylar döneme ve siyasal gelişmelere göre yükselip alçalabiliyor. Ama bunun dışında her iki partinin oy tabanında da yapısal değişimler görülmeye başlandı. Eskiden eğitim seviyesi yükselirken CHP’nin oyu artar, gelir seviyesi düştükçe AK Parti’nin oyu artardı. Son dönemde bu ezber ciddi anlamda bozulmuş durumda. Artık CHP düşük gelirlilerden en az AK Parti kadar, hatta ondan daha fazla oy alıyor. Ak Parti ise her geçen gün daha yüksek gelirlilere doğru kayan bir oy tabanına sahip.”