Erdoğan'a son anketten bir kötü haber daha

Ser Araştırma, 2-7 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2200 seçmenle gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. CATI (Telefon Destekli Bilgisayarda Anket) yöntemiyle yapılan araştırmada hata payı ±1,5 olarak belirlendi. Ankette katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU VE ERDOĞAN KARŞILAŞTIRMASI

Anketin ilk senaryosunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, İmamoğlu yüzde 9,7 puanlık bir farkla önde çıktı.

MANSUR YAVAŞ FARKI AÇTI

Anketin ikinci kısmında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyaslandı. Katılımcıların yüzde 52,2’si Yavaş’a destek verirken, Erdoğan’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4’te kaldı. İki aday arasındaki fark yüzde 17,8 olarak hesaplandı.

BENZER ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Diğer kamuoyu araştırmaları da benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin, MAK Danışmanlık’ın Kasım ayında yayımladığı bir ankette, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde potansiyel olarak Erdoğan’ı geride bırakabileceği belirtilmişti. Ayrıca, Metropoll Araştırma'nın Ekim ayında yaptığı bir çalışmada da Ekrem İmamoğlu’nun genç seçmenler arasında öne çıktığı vurgulanmıştı.