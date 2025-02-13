Erdoğan'a son sürpriz! Malezya'da İrem Derici Pakistan'da Dombra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Pakistan temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Malezya ziyaretinde Erdoğan'a karşı İrem Derici şarkısı ile yapılan video klip sonrası Pakistan'da da aynısı yapıldı. Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı. Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, viral olan Dombra şarkısıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Malezya Başbakanı'nın şarkılı paylaşımı gündem oldu! Erdoğan'a böyle teşekkür etti

İREM DERİCİ ŞARKISI GÜNDEM OLMUŞTU!

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşarak ülkesine ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti. İki liderin fotoğraflarının yer aldığı paylaşıma eklenen Şarkıcı İrem Derici’nin ''Kalbimin tek sahibine'' şarkısı sosyal medyada gündem olmuştu.