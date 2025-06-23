Erdoğan’a sürpriz telefon! Apar topar salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılım gösterdi. Konuşma yapacağı esnada Erdoğan'a sürpriz bir telefon geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasından hemen sonra Erdoğan salondan ayrıldı.

O anları salonda katılımcılara açıklayan sunucu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek" anonsunu yaptı. Erdoğan görüşmenin ardından programa katıldı ve konuşmasını yaptı.

ALTAYLI'NIN TUTUKLANMASINA GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Memur-Sen’in 30. Yıl Vefa Buluşması’nda yaptığı konuşmada, gazeteci Fatih Altaylı’nın "Cumhurbaşkanı’nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanmasına gönderme yaptı. Erdoğan, konuşmasında ilk defa Altaylı'nın tutuklanmasına yönelik yorum yapmış oldu.

Erdoğan, "Kendi klanları dışında kimseye hayat hakkı tanımayan bir anlayış vardı. Milletin inancına, değerlerine sistematik baskılar uygulandı. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, 'selamünaleyküm' diyenler hor görüldü, fişlendi. Biz bunların hepsini sizlerle birlikte yaşadık. Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı o karanlık günler artık geride kaldı. Ülkemizde insanlarımız yıllarca baskılara, tehditlere ve dayatmalara maruz kaldı. Biz bu düzeni hep birlikte değiştirdik. Millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler. Bizim burada edebimizin elvermeyeceği ifadelerle insanımıza hakaret ettiler" dedi.