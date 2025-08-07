Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alınması bekleniyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, komisyona ilişkin yaptığı son değerlendirmede, terör örgütü ve onların elebaşlarına güvenmediklerini belirterek "Akkoyun, karakoyun ortaya çıkacaktır. Bu terör örgütü uzantılarının işte bu demokratik değişimden, demokratikleşmeden kastettikleri neymiş? Talepleri neymiş? Bunu şimdi göreceğiz" demişti.