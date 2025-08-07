Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

MUSTADA DESTİCİ'DEN ERDOĞAN'A ZİYARET

Yapılan görüşmede, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alınması bekleniyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, komisyona ilişkin yaptığı son değerlendirmede, terör örgütü ve onların elebaşlarına güvenmediklerini belirterek "Akkoyun, karakoyun ortaya çıkacaktır. Bu terör örgütü uzantılarının işte bu demokratik değişimden, demokratikleşmeden kastettikleri neymiş? Talepleri neymiş? Bunu şimdi göreceğiz" demişti.

Son Haberler
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
Hatay’da balık ölümleri yaşandı
Hatay’da balık ölümleri yaşandı