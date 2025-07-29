Erdoğan’a unuttuğu detayı hatırlattı: Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’a unuttuğu detayı hatırlattı: Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla mücadelede yerel yönetimlerin sorumluluğunu vurgulayarak, “İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Deniz Zeyrek ise bu söyleme sert tepki gösterdi.

Türkiye'de birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

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Deniz Zeyrek, 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tüm yetkinin Cumhurbaşkanı’nda toplandığını, dolayısıyla sorumluluğun da devredilemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Bu ülkede her şeyin en büyük yetkilisi ve sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanıdır. Bütün yetkiler onda toplandı. 2017'de kabul edilen referandum 2018'de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün yetkiyi ve sorumluluğu cumhurbaşkanı da topluyor. Sorumlulara hesap sorulacaktır. İşi, bütün iyi şeyleri bize yazın ama kötü şeylerin sorumluluğunu bize sormayın gibi bir noktaya getirdiler. Öyle olmaz. Yetki sizdeyse sorumluluk da sizdedir. Bugün ormanla, orman yangınlarıyla mücadele Orman Bakanlığı'nın görevidir. Belediyelerle ne alakası var? Belediyelerin bütün kolunu kanadını koparmışsınız zaten. Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediye AK Parti'den CHP'ye geçince arazözü bile geri istemişsiniz. Cumhuriyet’in haberine göre, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, önceki dönemde AKP yönetimindeki belediyeye Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazöz, geçen aylarda geri alındı.

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