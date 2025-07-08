Erdoğan’a verilen desteğinin arkasında ne var? Bizim İslamcılar Trump’a teslim olmayı sorgulasın

Gazeteci Sabahattin Önkibar, youtube programında, "İktidar kaybedeceği bir seçimi yaptırmamak için her şeyi yapacak. Nasıl engel olacak derseniz ülkede olağanüstü bir hal ve durum yaratarak seçimi erteleme şeklinde olabilir. Hayır bu kadarı da olmaz, bu kadarını da yapamaz demeyin. Vallahi de yaparlar, billahi de yaparlar. Çaresiz olan her şeyi yapar. Dilerim AKP giderken Türkiye'de gitmesin" diye konuştu.

Önkibar'ın konuşması şöyle:

Türkiye'deki bugünkü rejimi resmeden başlığı dün dünyaca ünlü the ekonomist "otoriter" diyerek attı.

The Economist, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten ötürü eleştirdi. Suç ortağı ilan etti.

Dünyanın en önemli iki üç yayın organından biri olan The Ekonomist böyle bir şeyi afaki olarak yapmayacağına, yazmayacağına göre sorulması gereken şu:

Yakın geçmişte Tayyip Erdoğan'a "aptal olma" diye mektup yazıp hakaret ve tehdit eden Trump, "Ne oldu da şimdi Erdoğan'a tam destek veriyor?

Yoldaşı Elon Musk'a bile kan kusturan ABD başkanı almadan bir şey vermeyeceğine göre Türkiye'den ne alacak ya da ne vadedildi de böyle bir destek söz konusudur?

İslamcıların Trump'a teslim olmayı sorgulaması gerekmez mi?

Gerekir. Lakin yapmazlar. Çünkü İslamcılar tıpkı etnikçiler gibi 150 yıldır Büyük Britanya ve Paks Americana'nın Türkiye'deki acentaları, truva atları...

İslamcılar demişken Türkiye'deki yeni rejim artık onların vesayetinde yargı gibi devlet kurumlarını bile ele geçirip egemen ve de muktedir oldular.

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar iddia etti: Kılıçdaroğlu CHP'yi dağıtmaya tarumar etmeye geliyor

İktidarı oluşturan bu zümre artık güç bende diyerek pala sallıyor. Doğruya doğru AKP'yi bunları öğreten, bu yolu açan da elbette Fethullahçı çetedir.

Yaşananlar ortada. FETÖ yaptıklarıyla devleti ve kurumları çökertmenin yolunu göstermiş. İktidar da şimdi o yolda yürüyor.

Halbuki Fethullahçıların yaşadıkları yani akıbetleri ortada. Gün gelecek gerçek hukuk egemen olunca aynı şey iktidar için de geçerli olacak. FETÖ'nün hedefi tahtı, iktidarı ele geçirmekti. AKP'nin derdi de tahttan inmemek. Fethullah Çetesi'nin yarattığı travma 9 yıldır hala bitmedi. Devam ediyor.

AKP'nin yaratacağı travmaysa emin olun ülke bağlamında çok daha ağır olacak. Zira Türkiye'ye akıl ermeyecek şeyler kaybettirebilir.

İktidar kaybedeceği bir seçimi yaptırmamak için her şeyi yapacak. Nasıl engel olacak derseniz ülkede olağanüstü bir hal ve durum yaratarak seçimi erteleme şeklinde olabilir. Hayır bu kadarı da olmaz, bu kadarını da yapamaz demeyin. Vallahi de yaparlar, billahi de yaparlar. Çaresiz olan her şeyi yapar. Dilerim AKP giderken Türkiye'de gitmesin.