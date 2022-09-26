Erdoğan'a yakın isme kadro verdi, ödülü kaptı

İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç tarafından verildi. 6 kategoride verilen ödül ödüllerden “Dönüşüm’ alanındaki İTO 140. Yıl Özel Ödülleri plaketi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 15 bin eserini İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile kalıcı hale getirdiği belirtilerek Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi’ye sunuldu. Ödül töreninin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin tartışmalı rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hakkındaki iddialar akıllara geldi. 2019 yılı itibarıyla belgede sahtecilik ve mobbing iddiaları ile konuşulan Elçi, 2021 yılında hukuk müşavirliği ve yeterli personel bulunduğu halde, üniversite bütçesinden ödeme yaparak Avukat Şakir Özbek’i ‘hukuk danışmanı’ olarak göreve getirmesiyle gündem olmuştu.

HANDAN ELÇİ İNCİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ocak’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ) rektör atanan Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin adı 2018 yılında sahte belgeyle araştırma görevlisi kadrosuna öğrencisini almasına ilişkin bir soruşturmada geçtiği gündeme gelmiş, Erdoğan tarafından Ocak 2019’da MSGSÜ Rektörlüğü görevine atanmıştı. Elçi'nin Erdoğan'ın, 2015’te vefat eden eski avukatı Münci İnci’nin yeğeni olduğu da belirtildi.

Elçi hakkında soruşturma açılmasına sebep olan olayın, Handan Elçi İnci’nin Bölüm Başkanı olduğu MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2011 yılında yapılan araştırma görevlisi alımında bir ihbarla başladığı kaydedilmişti. Soruşturmada, ilana başvuran öğrencilerden birinin, başvuru için gereken evraklardan bir tanesi eksik olmasına rağmen ilk olarak hükümsüz bir belgeyle başvuru yaptığı, başvuruların bitmesinin ardından ilgili belgenin dosyaya eklendiği ve bu şekilde kadroya alındığı belirtilmişti. İşlemin 7 yıl sonra tespit edildiği kaydedilmişti...

‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verilen Elçi Rektör olarak atandı

Soruşturma sonunda Handan İnci Elçi’ye ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verildiği iddia edilmişti. Erdoğan tarafından MSGSÜ’ye rektör olarak atanan Elçi, iddiaların gündeme gelmesinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

MOBBİNG İDDİALARI

İnci'nin Rektör olduktan sonra soruşturma komisyonunda yer alan üç dekana, görev süreleri boyunca mobbinge maruz bıraktığı öne sürülen Elçi'nin üniversite yönetim kurulunda önerilen cezaya olumlu oy veren iki ÜYK üyesi de istifaya zorladığı iddia edildi.

YOLSUZLUK İDDİASI

Daha sonra Elçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üninersitesi'nin hukuk müşavirliği ve yeterli personeli olmasına rağmen Avukat Şakir Özbek’i hukuk danışmanı olarak tutarak üniversite bütçesinden bir yıl boyunca düzenli ödeme yaptığı şeklindeki "yolsuzluk" iddiasıyla gündeme geldi.

Sayıştay tarafından hazırlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre, Rektör Handan İnci Elçi’nin danışmanlık ödemelerinin usulsüz ve ilgili kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi. Memurlar eliyle yapılması gereken işlerin danışmanlık hizmeti almak suretiyle yerine getirildiği’ belirlenen raporda şu ifadelere yer verildi:

KAMUYA AİT BİLGİLER, KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN KİŞİLERLE PAYLAŞILIYOR

Sayıştay raporuna göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) içinde hukuk müşavirliği bulunmasına rağmen danışmanlık hizmeti alınan kişilere odalar tahsis edildiği, kamuya ait olması gereken bilgilerin kendileriyle paylaşıldığı ifade edildi.

Kamu görevlilerinin görev ve yetkilerinin mevzuatlarla belirlendiği ve kamuya ait bilgi ve belgelerin bu şekilde korunduğu belirtilen raporda, bilgi ve belgelerin kamu görevlisi olmayan kişilerle paylaşılmasının ortaya çıkardığı risk vurgulandı.

AKP’NİN YAKINDAN TANIDIĞI BİR İSİM: ŞAKİR ÖZBEK

Handan İnci Elçi’nin hukuk danışmanı olarak ödeme yaptığı ve bu süre zarfında hukuki konularda görevlendirdiği isim olan Şakir Özbek, Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıydı.

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Toptaş’ın da hukuk danışmanlığı görevini yapmış olan Özbek, 2007 yılında bu görevden AKP’den milletvekili adayı olabilmek için ayrıldı. Tokat’ta AKP’den aday adayı olan Özbek, aday gösterilmeyince TRT’ye avukat olarak atandı.

Özbek’in adı, 2009 yılında TRT’de gerçekleştirilen atamalarda da geçmişti. Dönemin TRT İstanbul Televizyon Müdürü Ömer Erdem, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin tarafından görevden alınarak yerine aynı dönem TRT İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışan Şakir Özbek’i atamıştı.

Bir avukat olarak TRT İstanbul Televizyon Müdürü olarak atanması o dönem tartışmalara konu olan Özbek’in, İbrahim Şahin ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birlikte okuduğu ve ev arkadaşı oldukları ortaya çıkmıştı.

KAYIP ESERLER MECLİS'E TAŞINMIŞTI

Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerin kaybolması ile ilgili skandal 2020 yılının Kasım ayında meclis gündemine de taşındı.

446 TANE SANAT ESERİ KAYIP

Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, “Sayıştay’ın Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi ile ilgili düzenlemiş olduğu raporunda 12 bin 378 sanat eserinin müzede olduğu ancak bunlardan 4 bin 24 tanesinin ayırt edici özellikleriyle envantere kayıt edilmediği, 404’ünün fiilen müzede olmadığı, 42 sanat eseri için de kayıp, sahte veya çalıntı ibaresinin düşüldüğü belirtildi. Toplam 446 tane kayıp sanat eseri var” dedi.

"İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İHBAR EDİLMİŞ"

CHP'li Bülent Kuşoğlu, 2 yıldır bu konuda işlem yapılmadığını da belirterek ‘' İki güvenlik görevlisiyle ilgili ihbarda bulunulmuş. Bu kadar büyük bir yolsuzluğun, çalıntı eserin iki güvenlik görevlisi tarafından yapılması mümkün değil” dedi.

"ESERLERDEN 42'Sİ ÇALINTI"

Kuşoğlu, ‘'Sanat müzelerinde en önemli konu, eserlerin tespiti ve envantere ayırt edici olarak kayıt edilmesidir. Hepiniz sanat eserlerinin müzeden çalınmasıyla ilgili filmler izledik. Filmlerde bile bunlar zeka ve ayrıntılı çalışma gerektiren işler. Ama bizim yöneticilerin aymazlığı, beceriksizliği ya da kötü niyetleri nedeniyle çalma ve sahtekarlıklar olmuş. Envantere kaydedilmeyen 4 bin 24 sanat eseri de riskli konumda bulunuyor. Şu an için 42'si çalıntı olmak üzere toplamda 446 eser kayıp. 4 bin 24 eser için de aynı nitelikte sorunlar ortaya çıkabilir.” diye konuştu.

“FINDIKLI KAMPÜSÜ GALATAPORT PROJESİNE, TÜM BU TARİHİ AKSA DEĞER KATACAK' DEMİŞTİ”

Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye geneline 1014 taşınmazın vakıflara devredildiği duyurulmuştu. İstanbul'daki listede şunlar yer almıştı:

Burada yer alan yapılardan biri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ydi.

Rektör 'Galataport değer katacak' dedi

Çocuğu MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı lise bölümünde okuyan bir veli rektör Handan İnci Elçi ile yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle aktarmıştı:

"Bizler, iki sene önce, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı orta ve lise bölümü tam zamanlı öğrencileri velilerinin temsilcileri olarak makamına yeni gelen MSGSÜ rektörü Prof. Handan İnci Elçi ile görüşmüştük. Gündemimiz, 2018 Haziran'ında suyu ve elektriği kesilme tehdidiyle taşınmaya zorlanan, ancak o zaman öğrenci, veli ve mezun ortak direnci ile vazgeçilen taşınma mevzusunun asla tekrar gündeme getirilmemesi idi. Konservatuvarın 35 senedir süregeldiği gibi kendi binasında, Dolmabahçe'nin uzantısı olan Baltacılar Dairesinde kalmaya devam etmesi kararımızı tekrar kendisine ilettik. 'Eğer konservatuvar binasının verirseniz, tüm Fındıklı Kampüsü elinizden gider' dedik. Kendisi 'Hayır öyle olmayacak. Fındıklı Kampüsü Galataport projesine, tüm bu tarihi aksa değer katacak' demişti. Sonuç ortada."