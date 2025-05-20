Erdoğan'a yaranmak için AKP'yi göklere çıkarttı! Saray'ın kalemi yalanları peş peşe sıraladı...

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, anketleri işaret ederek, AKP’nin yükselişini, terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasını ve Suriyeli mültecilerin ülkesine dönecek olmasına bağlaması dikkat çekti.

ANKETLERDE FARK 3’E KADAR ÇIKTI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. İlk kez AKP, CHP’nin gerisinde yer almıştı. AKP’deki düşüş ise İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından son anketlerde ciddi yansımalara neden oldu. İmamoğlu’nun oylarında artışlar dikkat çekiyor. Hatta bazı anket firmalarının Nisan ayı ortalamasında CHP ve AKP arasındaki farkın 3 puanı aştığı kaydedildi.

AKP’DE YÜKSELMİŞ

Ancak bu anketler yandaş kalem Abdulkadir Selvi tarafından farklı yorumlamalara neden oldu. Selvi, küçük partilerden büyük partilere oy kaydığını söylerken, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte muhalif seçmen CHP’de toplanmaya başladı” dedi. Selvi, CHP’nin yükselişini değinse de AKP’nin de yükseldiği söylemesi dikkat çekti.

AKP’DEKİ YÜKSELİŞİ, SURİYELİ MÜLTECİLERE BAĞLADI

Selvi, AKP’deki yükselişi, sayıları milyonları aşan Suriyeli mültecilerin gitmesine bağladı. Selvi, “Normalde CHP yükselirken AK Parti’nin oylarının düşmesi beklenirdi ama muhalefetin tutumundan rahatsız olanlar da AK Parti’de toplanmaya başladı. PKK silah bırakma kararı alıyor. CHP’nin gündemi Ekrem İmamoğlu. Suriye’de Esed rejimi yıkıldı, Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara yönetimi kuruldu. Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye başladı. CHP’nin gündemi ise Ekrem İmamoğlu. Bir-iki ay içerisinde CHP yeniden ikinci parti konumuna düşer” dedi.