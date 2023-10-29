Erdoğan’dan 100. Yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, “Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan’dan 100. Yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı paylaştı.

"Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." diyen Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz" denildi.

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