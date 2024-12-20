Erdoğan’dan 16 yıl sonra bir ilk! Sürpriz ziyaret için tarih verildi

Suriye’de Esad döneminin sona ermesinin ardından Türkiye ile ilişkiler normalleşmeye başladı. MİT Başkanı Kalın Şam’a giderek, Emevi Camii’nde şükür namazı kılmıştı. Kalın’dan sonra bir ziyaret sürprizi daha geldi. Türkiye gazetesinin Suriye kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde tarihi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

16 YIL SONRA BİR İLK

Suriye’de Esad döneminin sona ermesi ile birlikte Türkiye ile normalleşme dönemi de tam anlamıyla başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk ziyareti gerçekleştirdi. Kalın, ziyaretinde Emevi Camii’nde şükür namazı da kılmıştı.

Şam bu sefer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Son olarak 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'a gitmişti. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'da incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller gerçekleştirdi.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA

Türkiye gazetesi, Suriye kaynaklarından aldığı bilgide, önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceği belirtildi. HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya geleceği aktarıldı. Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma gerçekleştirilecek. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacağı belirtildi.

İLK SEFERLER YAPILACAK

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmaları yapılacak. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği belirtilirken, Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de aktarıldı.